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Новость от 15 Декабря 2017

Многомиллионные хищения: Замглавы Росимущества арестовали

Тверской суд Москвы постановил арестовать на два месяца заместителя главы Росимущества Елену Паткину.  Её подозревают хищении у ведомства 150 млн рублей, передаёт Федерал Пресс.

Отметим, чиновница занимала этот высокий пост всего несколько месяцев назад -  её назначение было в начале июня 2017 года, а 10 декабря у неё прошли обыски и она была задержана. До этого Елена Паткина работала замруководителем управления Росимущества Московской области.

Напомним, сейчас идёт другой скандальный процесс в отношении Улюкаева. Его задержали в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Решение суда должны огласить сегодня, 15 декабря.

novokuznetsk.su

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