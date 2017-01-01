Тулеева подвели угольщики: Власти Кузбасса призвали бизнес слушать жалобы от населения

В Кузбассе продолжается противостояние угольщиков и населения. Народ борется за право жить на своей земле и не хочет покидать свои дома под натиском очередных разрезов. Активисты устраивают многочисленные митинги и одиночные пикеты. Некоторые даже ездили митинговать в Новосибирск.

Сейчас группа инициативных граждан подали заявление на регистрацию общественной организации «Народный фронт Кузбасса». Житель посёлка Апанас Владимир Горенков решил получить официальный статус для своего анти-угольного движения, чтобы проще стало работать с госорганами.

По его словам, в ряды новой организации могут встать сразу несколько тысяч человек, передаёт Федерал Пресс.

«Мы не против недропользования, но нам не нравится, что собственники разрезов не заинтересованы в рекультивации. Я их где-то понимаю, потому что на восстановление окружающей среды уходит львиная доля прибыли, а если от рекультивации отказаться или совершить махинации, то выручка вырастает на 300 %», – рассказал неформальный лидер протестного движения 53-летний кузнец Владимир Горенков.

Большинство разрезов применяют одну из трех стратегий – банкротство юридического лица, неполная выработка пластов или корректировку даты начала рекультивации.

«Компания «Сибэнергоуголь» на одном своем участке закроет добычу в 2027 году, а рекультивация начнется в 2031 году. Сильно сомневаюсь, что она именно начнется в указанный срок», – уточнил Горенков.

В октябре новокузнецкие власти отказались согласовывать городской митинг. Тогда Горенков с группой активистов провели пикет в Новосибирске у театра «Глобус», где вышли с лозунгами о немедленной отставке Тулеева и нежелании жить на лунном ландшафте. Но не только пикет был целью поездки в соседний регион. На имя полпреда президента в СФО Сергея Меняйло была составлено обращение по вопросу незаконной добыче угля в Новокузнецком районе. Спустя месяц, Меняйло совершил рабочую поездку в Кемеровскую область, где обсудил с Тулеевым «итоги социально-экономического развития Кемеровской области, а также некоторые актуальные и проблемные вопросы региона». Под «некоторыми проблемными вопросами», как посчитал Горенков, подразумевалась тема анти-угольных митингов.

«Уверен, что наше обращение было рассмотрено, и полпред обратил на это внимание Тулеева. Никак по-другому заявления губернатора последних дней я объяснить не могу», – заметил активист.

От «отморозков» к отмене аукционов

Официальная реакция на анти-угольные митинги была обнародована на бюджетном послании губернатора Амана Тулеева в конце ноября. Глава региона не постеснялся в выражениях, увидев «руку Вашингтона в специально раздуваемом негативе и очернительстве». По его мнению, во всем виноваты «натуральные отморозки, которые не понимают того, что они делают».

Поворот в заявлениях наметился после визита Сергея Меняйло, который состоялся 3 декабря. На совещании с мэром Кемерова Ильей Середюком и главами Кемеровского и Новокузнецкого районов, Тулеев неожиданно акцентировал внимание на экологии, собственно повторив лозунги анти-угольных активистов.

«Экологией нужно заниматься, особенно вокруг угольных разрезов. Необходимо, чтобы собственники исполняли свои обязательства по лицензиям добычи, слушали вопросы населения и вели предметный разговор. Люди абсолютно правы в своих заявлениях. Мы не позволим, чтобы кто-то начал рыть, потом денежки собрал и исчез», – высказал пожелание губернатор.

Далее Тулеев заявил, что против существующего механизма выдачи лицензий, которым занимается Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

«Мы должны стоять против открытия новых месторождений без согласования с нашей позицией. Иначе получается, что уголь могут добывать рядом с городом, районом и жилым кварталом – этого нельзя допускать», – добавил глава Кузбасса.

Итогом диалога с федеральным ведомством, по словам Амана Тулеева, стала отмена ряда аукционов по продаже угольных участков.

«Мы провели колоссальную предметную работу с Минприроды РФ и добились снятия с аукционов угольных участков: Михайловский, Глубокий, Сибиргинский Пограничный, Усковский в Новокузнецком районе, а также участка Белкинский в Промышленновском районе. Сейчас отправляем письма по отмене аукционов на участки: Ильинский и Верхнетешский в Новокузнецком районе», – рассказал Тулеев.

Плавающий лимит

«Тулеев пришел во власть на волне потрясений снизу и всегда придавал большое значение этим сигналам – он умеет их считывать и понимать – заявил «ФедералПресс» социолог из Кузбасса Игорь Бельчик. – Не сомневаюсь, что ему несколько раз докладывали про анти-угольные митинги, и он разобрался в ситуации, потому и изменил тон своих заявлений», – уверен эксперт.

Социолог полагает, что на ситуацию оказывает влияние предстоящие президентские выборы, и Тулееву совершенно не нужно, чтобы в Кемеровской области, где всегда голосуют без шансов для оппозиции, были какие-то неровности.

novokuznetsk.su

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