Противостояние продолжается: В Новокузнецке пройдёт согласованный митинг против угольных разрезов

В Новокузнецке пройдёт очередной митинг против засилья угольных разрезов в Кузбассе.

Кузбассовцы, кто недоволен постоянно строящимися новыми разрезами вокруг Новокузнецка и других городов и сёл, могут открыто об этом заявить на митинге. Проблема актуальна не только для сельчан, Прокопьевска, Киселёвска, но и для Новокузнецка.

На митинге граждане намерены выразить протест против бесконтрольного перевода и продажи земель для нужд угольщиков и открытия новых разрезов на территории Кузбасса.

Митинг пройдёт на площади общественных мероприятий Куйбышевского района Новокузнецка (возле ДК Дзержинского). Начало мероприятия 23 декабря в 14−00.

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