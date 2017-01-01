Проблемы есть, но растём: Путин поставил тройку правительству

В этот четверг президент Владимир Путин отвечал на многочисленные вопросы журналистов. В том числе и на вопрос телеканала НТВ о работе правительства и его судьбе до президентских выборов.

Президент отметил, что есть много проблем, но тем не менее экономика показывает рост. Поэтому Путин оценивает деятельность правительства на удовлетворительно.

«Правительство работает удовлетворительно. Есть проблемы: ЖКХ и другие. Но есть и рост, инвестиции увеличиваются», — сказал он.

Ранее он в прямом эфире заявил, что выполнение майских указов он тоже оценил «на удовлетворительно».