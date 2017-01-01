Уже три года: В кузбасской деревне люди живут среди свалки

Год экологии уже подходит к концу, а многие проблемы так и не решены. В Кузбассе очень много стихийных свалок, к сожалению, их со временем становится только больше.

К примеру, жители Тисульского района который год жалуются на горы мусора около деревни Ржавчик.

Три года назад суд обязал местные власти вывезти все отходы из окрестных лесов, но неизвестные продолжают загрязнять окружающую среду, передаёт Вести 42.

Ранее мы рассказали о состоянии атмосферной среды в Новокузнецке.