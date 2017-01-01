ЗЭБ по-новокузнецки: Бизнесменов приглашают размещать производство в колонии

ГУФСИН позвал предпринимателей открыть совместное производство на территории кузбасских колоний.

В Новокузнецке представители ведомства провели специальную пресс-конференцию, сообщает 10канал.

Основная задача трудоустройства заключённых – не получение прибыли для колонии, а возможность погашать предъявленные осужденным иски. На это делают упор сотрудники ГУФСИН. В свое время обеспечивать занятость помогали в том числе и гособоронзаказы.

Сейчас исправительные учреждения, а в Кузбассе их 25, похвастать этим особо уже не могут. Бизнесменам предлагают разные варианты сотрудничества. Можно размещать заказы на уже действующих производственных участках колоний: это металло- и деревообработка, легкая промышленность, производство стройматериалов, сельское хозяйство. Или же открыть на территории исправительного учреждения новое предприятие.

Такой опыт в Кузбассе уже имеется. В 16-й колонии в Новокузнецке выпускают полипропиленовый рукав, пенопласт, занимаются мусоропереработкой. Уже двенадцатый год здесь производят мешкотару. В свое время кризис заставил одно из предприятий искать площадку с экономически более лояльными условиями. Ей и стала охраняемая зона. После обучения осужденных получили персонал, предельно соблюдающий дисциплину, плюс – практически отсутствие текучки кадров.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники