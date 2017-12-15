Точка в споре: Принят закон, повышающий МРОТ до уровня прожиточного минимума

Сегодня, 15 декабря, в Госдуме в окончательном чтении принят закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, передаёт РИА Новости.

В рамках принятого законопроекта, повышение будет происходить поэтапно – в январе 2018 года до 85%, а с 2019 года – выплаты сравняются.

Напомним, в 2018 году в Кузбассе очередной раз проиндексируют зарплаты бюджетникам. До этого повышение было 1 декабря.