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Новость от 15 Декабря 2017

Точка в споре: Принят закон, повышающий МРОТ до уровня прожиточного минимума

Сегодня, 15 декабря, в Госдуме в окончательном чтении принят закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, передаёт РИА Новости.

В рамках принятого законопроекта, повышение будет происходить поэтапно – в январе 2018 года до 85%, а с 2019 года – выплаты сравняются.

Напомним, в 2018 году в Кузбассе очередной раз проиндексируют зарплаты бюджетникам. До этого повышение было 1 декабря.

 

novokuznetsk.su

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