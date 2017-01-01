Невероятная история начинается с заправки

Среди автомобилей – уникальные Land Rover, которые уже успели стать настоящей легендой. Этим летом автомобили приняли участие в знаменитом ралли «Шёлковый путь», испытывая улучшенное дизельное топливо «Газпромнефти» — «Дизель Опти» в условиях трансконтинентального марафона.

На этой неделе обладателем такого внедорожника Land Rover Discovery Sport стал житель из города Тихвина Ленинградской области. Ранее призовые автомобили выиграли автолюбители из Санкт-Петербурга, Челябинской и Ивановской областей.

«Рад ли я выигрышу? Да, конечно, рад. Потому что призы данного масштаба редко попадаются в жизни. Мне до сих пор не попадалось — этот будет первым. До сегодняшнего дня я никогда ничего не выигрывал — привык всего добиваться сам. Еще до конца не верю, что новый автомобиль — мой! Это отличный подарок к Новому году не только для меня, но и для всей нашей большой семьи — у нас с женой трое дочерей!», — поделился победитель Сергей Кондрашихин, предприниматель из Ленинградской области.

Акция «Каждую неделю — автомобиль» преодолела свой экватор: в призовом фонде осталось ещё три внедорожника Land Rover Discovery Sport и 1284 клиента смогут получить бонусы на карту лояльности.

За время проведения акции уже 1712 автолюбителей по всей стране получили 2 602 240 бонусных баллов. Поощрительные призы в виде 1520 бонусов каждый, эквивалентные заправке 40 л дизельного топлива, были начислены участникам акции на карты программы лояльности «Нам по пути», которыми можно оплачивать покупки на АЗС «Газпромнефть».

В розыгрыше автомобилей можно принять участие до 19 декабря, заправив от 40 литров обычного дизеля или улучшенного «Дизеля Опти» и зарегистрировав чек и номер карты на сайте.

Выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.

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