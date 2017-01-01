Доходы будут сокращаться: Путин рассказал о повышении пенсионного возраста

Накануне президент Владимир Путин в прямом эфире разговаривал с журналистами. Была затронута тема о повышении пенсионного возраста. Путин отметил, что нужно сбалансировать систему выплат, иначе доходы пожилых людей могут сократиться.

Политик подчеркнул, что решения ещё нет, но реформа необходима. В заключении добавил, что если пенсионный возраст придется всё-таки повысить, то одинаково для мужчин и женщин.

Ранее сотрудники ПФР посоветовали россиянам позже выходить на пенсию.