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ААА

Новость от 15 Декабря 2017

Доходы будут сокращаться: Путин рассказал о повышении пенсионного возраста

Накануне президент Владимир Путин в прямом эфире разговаривал с журналистами. Была затронута тема о повышении пенсионного возраста. Путин отметил, что нужно сбалансировать систему выплат, иначе доходы пожилых людей могут сократиться.

Политик подчеркнул, что решения ещё нет, но реформа необходима. В заключении добавил, что если пенсионный возраст придется всё-таки повысить, то одинаково для мужчин и женщин.

Ранее сотрудники ПФР посоветовали россиянам позже выходить на пенсию.

 

novokuznetsk.su

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