Верим в чудо: в Новокузнецке пройдёт ряд благотворительных ярмарок

Новокузнечан зовут на ярмарки помогать особым детям и заряжаться праздничным настроением.

Благотворительные «Добрые ярмарки» стартовали в Новокузнецке уже сегодня. Их команды добровольцев организуют в рамках традиционного новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!».

На ярмарках горожане могут купить сувениры, аксессуары, поделки и многое другое, посмотреть на творческие номера. Все вырученные средства передадут ассоциации «Особое детство» — она объединяет родителей 300 детей с ограниченными возможностями здоровья. Деньги пойдут на обучение родителей методикам развития особого ребёнка и финансовую помощь семьям по программе «Лыжи мечты».

Уже известна точная информация о четырёх ярмарках. 16 декабря с 12:00 мероприятие пройдёт в ТЦ «Парус», 17 декабря в то же время — в клубе-отеле «Царская охота». Обещают мастер-классы по эко-сумкам и новогодним поделкам. А ещё там пройдёт слёт Дедов Морозов и Снегурочек.

19 декабря идём к 16:00 на благотворительную ярмарку во Дворец детского творчества имени Крупской. Её организуют на первом этаже. А 20 числа мероприятие стартует в 16:00 на Тольятти, 27.

Это не все ярмарки: подробный список представители РУСАЛа обещают выложить чуть позже.

Марафон «Верим в чудо, творим чудо!» одновременно проходит в 20 городах и посёлках России.

Ранее бывшая участница «Дома-2» из Новокузнецка предложила горожанам участвовать в акции в поддержку программы «Лыжи мечты» для больных ребятишек.