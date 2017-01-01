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Новость от 15 Декабря 2017

А Тулеев знает? Выборы губернатора в 2018 году обойдутся Кузбассу в 215 млн рублей

Депутаты облсовета на этой неделе приняли закон о бюджете Кемеровской области на 2018 и плановый период 2019, 2020 годов.

В документе на будущий год заложено 215,5 млн рублей расходов на проведение выборов Губернатора Кемеровской области, выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Кемеровской области.

Выборы в областной Совет должны были пройти осенью 2018 года, а полномочия Амана Тулеева как губернатора истекают в 2020 году. 

Но на два последующих года средства по этой статье расходов не закладываются.

Вероятно, это значит, что Кузбассу всё же стоит ожидать выборов главы региона в будущем году одновременно с выборами в областной Совет. В этот же день пройдут и выборы главы Новокузнецка.

Если всё будет именно так, то лето и осень 2018 года нас ждут нескучные.

novokuznetsk.su

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