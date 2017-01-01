Топ-5 способов не разориться в Новый год

Предновогодние хлопоты в самом разгаре.

С одной стороны, эта приятная суета поднимает настроение и дарит ощущение праздника. С другой — наши кошельки пустеют едва ли не со скоростью света: нужно подарить подарки коллегам, друзьям, дальним родственникам, мастеру по маникюру и парикмахеру, коллегам по родительскому комитету в детском садике. С таким списком трудно не разориться.

Но если подойти к тратам разумно, то вполне реально сэкономить приличную сумму. Мы частенько раскидываемся деньгами там, где это совсем не нужно. К примеру, отказ от чашки кофе в кофейне не заставит нас страдать, а семейный бюджет окажется в плюсе.

Novokuznetsk.su представляет топ-5 вариантов экономии средств перед новогодними праздниками.

Детские утренники

Новый год — самый любимый праздник у детей, они всегда ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки, а также с радостью ищут подарки под ёлкой. Но для родителей такие праздники нередко вылетают в копеечку. Избежать этого можно с помощью большого числа бесплатных мероприятий в ТРЦ «Планета».

Создавать новогоднее настроение можно уже сейчас, а если не успеете посетить праздник в декабре — в дни январских каникул представления пройдут с 3 по 7 января.

Транспорт

Прокатиться с ветерком на такси, конечно, классно. Вас быстро и с комфортом доставят из точки, А в точку В. Но при этом запросят сумму, в разы превышающую стоимость проезда на городском транспорте. Допустим, поездка на такси по городу в среднем обойдётся в 100 — 120 рублей. Казалось бы, деньги небольшие, но на них можно проехать на маршрутке аж пять раз! Также можно совершенно бесплатно получить в офисе КББ транспортную карту и экономить по три рубля каждую поездку в маршрутках «Автолайна». В исключительных случаях, когда время не ждёт, воспользуйтесь приложениями заказа такси в интернете. Такая возможность есть в «Яндекс. Такси» и в такси «Максим», но помните, что в новогоднюю ночь цены на такси вырастут.

Связь

В Новый год нужно поздравить огромное число друзей, знакомых, родственников и коллег. Так запросто можно разориться на сотовой связи. Поэтому самое время задуматься о выгодном тарифе. Сегодня самый дешёвый пакетный тариф предлагает компания МТС. Стоит он 150 рублей(5 рублей в день). За эту сумму абонентам предоставляется 5 гигабайт интернет-трафика и 500 минут разговоров на все телефоны области.

Наряды и косметика

Выглядеть в Новый год шикарно и сногсшибательно — желание естественное, особенно у женщин. Но покупать дорогущее платье или костюм ради нескольких часов непрактично. Наш совет — присмотреться к красивой одежде, которая подойдёт для повседневности и украсить её праздничными элементами. О том, как задобрить символ года — жёлтую собаку — и что надеть на новогоднюю вечеринку, Novokuznetsk.su расскажет на следующей неделе.

Подарки

Нет, мы не жадины и тоже любим радовать родных и друзей подарками. Но и на них можно сэкономить. Помните, как в детстве родители говорили: главное — внимание! Самые душевные подарки — те, что сделаны своими руками. Но не у всех есть свободное время, чтобы окунуться в творчество. А вот оригинальный сувенир за те же 150 рублей найти можно.

Но если всё же хочется подарить, скажем, дорогой парфюм, обратите внимание на предновогодние акции в магазинах и супермаркетах. Так, с 15 декабря по 31 декабря магазин косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» объявил скидки до 50 процентов на все товары.

А если вы решили пойти к кому-нибудь в гости с фейерверками и хлопушками, загляните в «Ленту». Как раз в эти дни пиротехнику там можно купить за полцены. Акция продлится до 17 декабря.

Чтобы праздник не омрачился неподъёмными тратами, помните простую народную мудрость: копейка рубль бережёт.