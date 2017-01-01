На стороне митингующих: Тулеев попросил прекратить выдачу новых лицензий на добычу угля в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области обратился к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой поддержать предложение по уменьшению объёмов добычи угля.

По словам Амана Тулеева, в Кузбассе в этом году будет добыто около 240 миллионов тонн угля, что составляет около 70% от всей добычи угля в России. Эти объемы необходимо уменьшить до 200 миллионов тонн(-16,7%).

Губернатор отметил, что в год в Кузбассе производится более трёх тысяч взрывов, что влияет на экологию и сейсмоактивность в регионе. Сергей Меняйло поддержал это предложение Амана Тулеева и пообещал обратиться в Роснедра.

Однако главу Кузбасса с подобной просьбой уже опередили активисты, которые выступают против угольных разрезов. В октябре, когда новокузнецкие власти отказались согласовывать городской митинг, активисты провели пикет в Новосибирске у театра «Глобус» и обратились к Сергею Меняйло по вопросу незаконной добыче угля в Новокузнецком районе.