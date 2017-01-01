Этот персонаж: В Кремле объяснили, почему Путин не произносит фамилию Навального

Многие заметили, что действующий президент никогда не произносит фамилию Навального, когда о нём заходит речь. На минувшей пресс-конференции с представителями СМИ, Владимир Путин назвал оппозиционера «персонаж».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поведение президента:

«Действительно, мы тоже замечаем, что президент не называет его. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку» — передаёт слова пресс-секретаря Интерфакс.

Напомним, Владимир Путин уже заявил о своём желании баллотироваться в президенты. Несмотря на активность оппозиционера, Алексей Навальный не сможет принять участие в выборах из-за судимости.