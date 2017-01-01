Он же романтик: экс-министр экономики назвал приговор Улюкаеву «национальным позором»

«Я никогда не считал Улюкаева повинным в том, в чем его обвиняли. Он сложный человек, у него были свои недостатки, но человек честный и преданный своим убеждениям. Я считаю, что все это — позор, наш национальный позор. Еще одна страничка этой большой книги. Такой приговор повлечет за собой определенное ухудшение инвестиционного климата, который и так не очень хорош.

У меня такое впечатление, что Улюкаев был немножко романтиком. Он был уверен, что есть разные взгляды и он может придерживаться других взглядов. Видимо, он произвел особенно неблагоприятное впечатление, в результате чего получилось то, что получилось», — заключил Ясин.

