Он же романтик: экс-министр экономики назвал приговор Улюкаеву «национальным позором»

Накануне стало известно решение суда по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его признали виновным в вымогательстве двух миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Причём наказание назначили очень жёсткое – восемь лет в колонии строгого режима и огромный штраф (130 млн рублей).Эти события прокомментировал научный руководитель ВШЭ и экс-министр экономики (с 1994 по 1997 год) Евгений Ясин. По его словам, Улюкаев был просто романтиком, который не разделял мнение правящей верхушки. А такое жёсткое наказание он назвал «национальным позором», передаёт РБК.
«Я никогда не считал Улюкаева повинным в том, в чем его обвиняли. Он сложный человек, у него были свои недостатки, но человек честный и преданный своим убеждениям. Я считаю, что все это — позор, наш национальный позор. Еще одна страничка этой большой книги. Такой приговор повлечет за собой определенное ухудшение инвестиционного климата, который и так не очень хорош.
У меня такое впечатление, что Улюкаев был немножко романтиком. Он был уверен, что есть разные взгляды и он может придерживаться других взглядов. Видимо, он произвел особенно неблагоприятное впечатление, в результате чего получилось то, что получилось», — заключил Ясин.
novokuznetsk.su
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