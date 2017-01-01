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Новость от 16 Декабря 2017

Станут богаче: В России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам

В январе 2018 года ожидается сразу несколько индексаций – зарплаты повысят бюджетникам и чиновникам, начнут сравнивать МРОТ с прожиточным минимум и повысят пенсии неработающим пенсионерам.  Соответсвующий закон приняла Госдума в третьем чтении.

Единый индекс роста страховых пенсий установлен в размере, превышающем величину инфляции, передаёт Федерал пресс со ссылкой на Минтруд РФ.

Известно, что стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2018 года увеличивается на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в размере, равном 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2018 года также индексируется на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в сумме, равной 4982,9 рубля

novokuznetsk.su

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