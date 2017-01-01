Станут богаче: В России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам

В январе 2018 года ожидается сразу несколько индексаций – зарплаты повысят бюджетникам и чиновникам, начнут сравнивать МРОТ с прожиточным минимум и повысят пенсии неработающим пенсионерам. Соответсвующий закон приняла Госдума в третьем чтении.

Единый индекс роста страховых пенсий установлен в размере, превышающем величину инфляции, передаёт Федерал пресс со ссылкой на Минтруд РФ.