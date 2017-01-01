Мужчины vs женщин: В Госдуме ведут работу над законом о гендерном равенстве

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказа о законопроекте о гендерном равенстве. Он призван устранить дискриминацию в обществе по половому признаку и обеспечить рост экономических показателей России.

Оксана Пушкина отметила, что новый закон защищает женщин и стимулирует в ней желание работать, сообщает Федерал Пресс.

«Трудовой кодекс гарантирует равные права, но не равные возможности. Закон даст равные права и возможности женщине», — подчеркнула она.

Многие эксперты отмечают, что во всём мире женщину в обществе дискриминируют – их зарплата ниже и они реже занимают руководящие должности. А у матерей с детьми резко сокращаются шансы на успешную карьеру.