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Новость от 16 Декабря 2017

Разбираем противогазы: В Новокузнецке объявлен режим «чёрного неба»

В Новокузнецке вновь нечем дышать. В городе установились неблагоприятные метеоусловия – мороз и без ветра, следовательно, в воздухе накапливается большое количество вредных веществ.

Представители администрации рассказали, что режим «чёрного неба» установлен с18.00 15 декабря до 18.00 18 декабря.

В связи с этим, предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны проводить мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В этом году уже в начале декабря уже вводился режим НМУ.

novokuznetsk.su

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