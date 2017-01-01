Разбираем противогазы: В Новокузнецке объявлен режим «чёрного неба»

В Новокузнецке вновь нечем дышать. В городе установились неблагоприятные метеоусловия – мороз и без ветра, следовательно, в воздухе накапливается большое количество вредных веществ.
Представители администрации рассказали, что режим «чёрного неба» установлен с18.00 15 декабря до 18.00 18 декабря.
В связи с этим, предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны проводить мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
В этом году уже в начале декабря уже вводился режим НМУ.
novokuznetsk.su
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