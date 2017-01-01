Выгребали воду лопатой: В Новокузнецке торговый центр затопило кипятком

Жители Новокузнецка рассказали, что ТЦ «Груша» затопило кипятком. Воды было так много, что помещение превратилось в парную, а продавцы вынуждены были выгребать воду на улицу лопатой.

В сети появилось несколько снимков с места происшествия, передаёт ВашГород.ру. На снимках видно, что горячая вода даже растопила лёд около входа.

Предположительно в торговом центре прорвало батарею. Официальных комментариев пока нет.