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Новость от 16 Декабря 2017

Выгребали воду лопатой: В Новокузнецке торговый центр затопило кипятком

Жители Новокузнецка рассказали, что ТЦ «Груша» затопило кипятком. Воды было так много, что помещение превратилось в парную, а продавцы вынуждены были выгребать воду на улицу лопатой.

В сети появилось несколько снимков с места происшествия, передаёт ВашГород.ру. На снимках видно, что горячая вода даже растопила лёд около входа.

Предположительно в торговом центре прорвало батарею. Официальных комментариев пока нет.

 

 

novokuznetsk.su

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