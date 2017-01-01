Холода отступят: Какой будет погода на Новый год в Новокузнецке

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на новогодние праздники в Новокузнецке. Ожидается, что холода отступят и 30 декабря будет пасмурно при -8 °С. Возможен снег. В ночные часы до — 13 °С.
В последний день 2017 года пройдёт снег. Средняя дневная температура составит -7 °С. В Новогоднюю ночь -10 °С,-12 °С.
1 января 2018 года встретит горожан переменой облачностью. Осадки прекратятся и немного похолодает -до -11°С.
В последующие дни продолжится похолодание до -23 °С в ночные часы, днём до -18 °С. Самым морозным днём будет 4 января. К концу недели погода изменится и станет теплее.
Отметим, данные предварительны и информация может быть значительно скорректирована.
novokuznetsk.su
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