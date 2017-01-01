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Новость от 17 Декабря 2017

В пользу Навального: Собчак заявила о готовности отказаться от участия в выборах президента

Заявившая о намерении баллотироваться на пост президента Ксения Собчак готова снять свою кандидатуру ради блогера Алексея Навального в случае его регистрации. Об этом журналистам рассказала представитель телеведущей Ксения Чудинова.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак готова отказаться от участия в пользу основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Но представитель Ксении Собчак пояснила, что эта фраза вырвана из контекста, и ради него снимать свою кандидатуру телеведущая не готова.

Собчак, как добавила ее представительница, «всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе».

"Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", - заявила Собчак.

На этой неделе Собчак открыла свой предвыборный штаб в Екатеринбурге.

novokuznetsk.su

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