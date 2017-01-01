В пользу Навального: Собчак заявила о готовности отказаться от участия в выборах президента

Заявившая о намерении баллотироваться на пост президента Ксения Собчак готова снять свою кандидатуру ради блогера Алексея Навального в случае его регистрации. Об этом журналистам рассказала представитель телеведущей Ксения Чудинова.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак готова отказаться от участия в пользу основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Но представитель Ксении Собчак пояснила, что эта фраза вырвана из контекста, и ради него снимать свою кандидатуру телеведущая не готова.