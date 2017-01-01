Опять наложат: Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что против России могут ввести новые санкции, которые коснутся государственных облигаций.

Сегодня значительную часть этих бумаг скупают иностранные участники финансовых рынков, поскольку это «надежная и доходная инвестиция».