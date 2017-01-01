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Новость от 17 Декабря 2017

Опять наложат: Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что против России могут ввести новые санкции, которые коснутся государственных облигаций.

Сегодня значительную часть этих бумаг скупают иностранные участники финансовых рынков, поскольку это «надежная и доходная инвестиция».

Министр отметил, что Россия выглядит «намного лучше» других стран с развивающейся экономикой.

Силуанов подчеркнул, что к возможным санкциям готовятся путем уменьшения дефицита бюджета. Также министр отметил, что будут снижены выпуск облигаций и траты федеральных резервов.

novokuznetsk.su

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