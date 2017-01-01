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Новость от 17 Декабря 2017

Засветись: Правительство обязало водителей носить светоотражающие жилеты в темноте

Теперь каждый водитель обязан надеть светоотражающую одежду во время остановки в тёмное время суток за пределами населённых пунктов. Новые поправки в ПДД опубликованы на сайте кабмина.

В этом году зафиксирован почти пятипроцентный рост наездов на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток.

Ранее в России уже приняли аналогичные требования для пешеходов, их также обязали носить светоотражающие элементы при передвижении вне населенных пунктов. В результате количество ДТП с их участием удалось снизить на 10,2% — до 7,5 тыс. ДТП за шесть месяцев 2017 года. 

Новое постановление вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.

novokuznetsk.su

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