Засветись: Правительство обязало водителей носить светоотражающие жилеты в темноте

Теперь каждый водитель обязан надеть светоотражающую одежду во время остановки в тёмное время суток за пределами населённых пунктов. Новые поправки в ПДД опубликованы на сайте кабмина.

В этом году зафиксирован почти пятипроцентный рост наездов на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток.