Засветись: Правительство обязало водителей носить светоотражающие жилеты в темноте

Теперь каждый водитель обязан надеть светоотражающую одежду во время остановки в тёмное время суток за пределами населённых пунктов. Новые поправки в ПДД опубликованы на сайте кабмина.
В этом году зафиксирован почти пятипроцентный рост наездов на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток.
Ранее в России уже приняли аналогичные требования для пешеходов, их также обязали носить светоотражающие элементы при передвижении вне населенных пунктов. В результате количество ДТП с их участием удалось снизить на 10,2% — до 7,5 тыс. ДТП за шесть месяцев 2017 года.
Новое постановление вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.
novokuznetsk.su
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