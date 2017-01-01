Мороз и солнце: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в январе

Синоптики из Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде в январе. Ожидается, что первый месяц 2018 года будет в пределах климатической нормы. Однако, в первой половине прогнозируются морозы в горных районах до -43°С в ночное время.

«Вторая и третья декада месяца будут теплее. Средние температуры днём от -10°С до -15°С, а в ночные часы -15°С, -20°С. В некоторые дни похолодает до -30°С. Осадки в пределах нормы. Отмечу, морозы в январе для нас являются нормой. В прошлые года температура в некоторых районах опускалась до -47°С», — уточнила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Ранее мы сообщили, что на новогодние праздники похолодает до -43°С.