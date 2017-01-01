Богато живёшь: Специалисты назвали самые высокооплачиваемые в Кузбассе вакансии

Специалисты HeadHunter проанализировали рынок труда за год. По их подсчётам, среднее вознаграждение, которое предлагали кузбассовцам в этом году составило 37 255 руб.

При этом зарплату выше 40 тыс. рублей готовы платить сотрудникам в сфере производства. Высокие доходы имеют и в Банковской сфере и продажах (больше 36 тыс. руб.). Хорошо платят рабочему персоналу и медицинским сотрудникам.

Специалисты отмечают, что чаще всего работу ищут женщины от 26 до 35 лет, а средний конкурс среди соискателей — больше 5 резюме на место.

Самыми активными соискателями в этом году стали: «Государственная служба» 87%, «Рабочий персонал» +78%, «Домашний персонал» +57%

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