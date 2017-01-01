ЧП у «Водоканала» и 8-балльные пробки в Новокузнецке. Официальный комментарий

"Сегодня в 08.34 утра по местному времени в нижней части проезда Томского произошла авария на чугунном водоводе диаметром 600 мм, принадлежащем ООО «Водоканал». Излив холодной воды произошел на проезжую часть Заводского моста.

В 09.45 утечка была локализована с целью прекращения дальнейшего поступления воды на дорогу и затопления прилегающей территории. Под контролем главы Новокузнецка С.Н. Кузнецова специалисты «Водоканала» и жилищно-коммунальных структур города ведут ремонтные работы. На месте также работает дорожная техника, которая убирает с проезжей части образовавшуюся наледь и восстанавливает дорожное покрытие. Кроме того, осуществляется переключение на резервный трубопровод.

По сообщению коммунальных служб, в квартирах жителей перебоев с водоснабжением нет. Но в течение дня возможны пониженные параметры подачи холодной воды (на 20%) для жителей верхних этажей многоквартирных домов Заводского района. Все восстановительные работы планируется завершить сегодня до 23.00".