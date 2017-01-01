Антон Баев: «У каждого, кто работает в СГК, есть масса возможностей для развития»

Совсем скоро самый короткий день в году и самая длинная и холодная ночь, поворачивающая нашу жизнь к теплу нового лета. И лично для меня совсем не удивительно, что эта немного мистическая дата – 22 декабря – профессиональный праздник людей, чья работа – делать каждое наше возвращение домой по-настоящему уютным и тёплым.

Накануне Дня энергетика мы встретились с Антоном Баевым, директором Межрегиональной теплосетевой компании, входящей в СГК, чтобы узнать о том, что обычно остаётся за кадром.

– Антон Сергеевич, ваш коллектив складывался годами? Или как сейчас сплошь и рядом — кто-то уходит, кто-то приходит?

­ – Если вы о текучке, то она у нас одна из самых низких в городе. Просто специфика работы на нашем предприятии и вообще в теплоэнергетике такая, что нам изначально требуются профессиональные кадры — умелые, дельные, опытные.

Мы своими людьми дорожим и с ценными сотрудниками не расстаёмся. А они от нас не уходят — в этом нет никакого смысла. У каждого, кто здесь работает, есть масса возможностей для развития. Причём не только в профессии и карьере. Всё зависит от способностей и желаний самого человека. У нас работа с кадрами так строится – чтобы каждый чувствовал себя нужным и важным.

– В 2017 году тема передачи муниципальных сетей в аренду Сибирской генерирующей компании стала главной в обсуждении проблем жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка. Насколько это событие изменило ваши задачи в Новокузнецке?

– Задачу в целом – а это обеспечение цикла производства и поставки тепловой энергии потребителю – не изменило, но объёма работы, конечно, прибавило. С августа МТСК обслуживает более 500 км тепловых сетей в пяти районах города. В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 собственных сетей, занимающих практически 187 км, мы выполнили все запланированные мероприятия — заменили почти 3000 погонных метров магистралей, провели гидравлические испытания, выявили и устранили до начала отопительного сезона 184 повреждения, обеспечили проведение экспертизы промышленной безопасности и техобследования сетей.

Что касается арендованных сетей, то здесь работу построили таким образом: чтобы качественно и быстро обеспечивать текущие ремонты, увеличили штат сотрудников, создав новый теплосетевой район, ещё на девять единиц пополнили парк спецтехники — и работаем, как говорят, «с колёс». В режиме текущих ремонтов выявляем и устраняем повреждения, меняем аварийные участки сетей, при необходимости отключая подачу тепла в течение светового дня. Но не массово, а точечно, нескольким домам.

За четыре месяца на арендованных сетях МТСК уже заменила 1700 погонных метров трубопроводов. Итого по Новокузнецку – 4,7 км. При этом работы по замене продолжаются и в настоящее время.

- СГК в Новокузнецке уже не первый год призывает горожан контролировать деятельность своих управляющих компаний, требовать от них выполнения обязательных работ по подготовке домов к зиме. Эта работа приносит результаты?

- Судите сами: ещё три года назад перед началом отопительного сезона акты проверки готовности дома к зиме мы подписали только пяти процентам МКД по контуру Кузнецкой ТЭЦ, а уже в этом году эта цифра достигла 30 процентов! Значит — правильной дорогой движемся. С одной стороны, мы объясняем новокузнечанам, что обязаны делать жилищные организации, обслуживающие дома, за какой круг вопросов отвечать, а с другой – ищем возможности сотрудничества с самими УК. Например, в этом году решили поощрить управляющие компании, которые качественно и своевременно подготовили дома к отопительному сезону. Провели для них экскурсию по станции, вручили благодарственные письма, небольшие сувениры. И, знаете, это очень показательно, что по домам, находящимся на обслуживании этих компаний, к нам от потребителей не поступают жалобы. Просто потому, что УК сделали свою работу хорошо, выполнив все наши рекомендации по подготовке домов к зиме. Надеемся, что в следующем году продолжим эту традицию — и таких дружественным нам обслуживающих организаций будет гораздо больше.

– В этом году к вам пришли работать бывшие сотрудники МП ССК – 24 человека. Удалось ли им стать полноправной частью коллектива?

- А иначе и быть не могло, ведь это наши коллеги. Мы и до этого знали всех по именам и вообще очень плотно общались. Просто раньше у нас в Новокузнецке, как я уже говорил, было три теплосетевых района, а сейчас четыре — и Центральный ТСР на 90 процентов состоит из бывших сотрудников МП ССК. Все они отлично знают оборудование и сети, а главное — свою работу. Лучше кадров не может быть по определению, потому что самое важное требование к сотруднику на любой должности –это умение и желание работать. В общем, новые сотрудники в жизнь коллектива влились отлично. И не только в профессиональном плане. Я вам даже открою секрет: по итогам четвёртого квартала именно Центральный теплосетевой район получит нашу легендарную Золотую задвижку. Эту весомую в прямом смысле награду (она весит 15 кг) мы традиционно вручаем лучшему подразделению предприятия каждые три месяца.

– А какие ещё традиции есть в компании?

­– Наш коллектив всегда объединяла любовь к спорту. И мы это направление продолжаем с удовольствием развивать. Ежегодно участвуем в спартакиаде энергетиков Кузбасса, в турнирах по другим спортивным дисциплинам, в которых свою силу, быстроту и ловкость доказывают все сотрудники компании — от слесаря до начальника. И как все нормальные люди, мы любим праздники. Например, в преддверии Нового года традиционно организуем конкурс на лучшее оформление кабинетов и территорий теплосетевых районов. В конце декабря я лично подвожу итоги конкурса, и самые креативные сотрудники получают призы.

У нас очень талантливая, активная и неравнодушная молодёжь. Ребята и в КВН играют, и концерты устраивают, всё время придумывают что-то интересное и важное не только для себя — для города и людей. Например, в сентябре молодёжный совет компании вместе с новокузнецкими байкерами провёл благотворительную акцию «Фото с другом» и рок-концерт, чтобы собрать средства для городского общества защиты бездомных животных «Кот и Пёс».

А в составе объединения «Зелёная дружина» наши сотрудники убирают мусор, утилизируют батарейки, высаживают деревья. Кстати, в этом году сборная СГК в Новокузнецке снова стала победительницей Больших зелёных игр «Сделаем!». А нынешней осенью в преддверии грядущего юбилея Новокузнецка при поддержке СГК прошла акция «400 лет – 400 сосен».

Сейчас наш молодежный актив готовит яркий новогодний праздник для детей сотрудников МТСК, а также для детей, больных туберкулёзом, из нашего подшефного учреждения в Кузнецком районе.

– Антон Сергеевич, хотите обратиться к нашим читателям — вашим потребителям?

- Хотелось бы поблагодарить новокузнечан, которые звонят нам на телефон круглосуточной оперативно-диспетчерской службы, а также в Единый день контроля. И не только для того, чтобы задать личный вопрос или пожаловаться — всё чаще нам сообщают о проблемах, например, отсутствии изоляции или крышки на колодце, помогают предотвратить хищение оборудования, информируют о парящих колодцах и подвалах. Эти сигналы экономят наше время и позволяют максимально быстро приступить к выполнению своих обязанностей.

Спасибо вам за неравнодушие, уважаемые потребители! С наступающим Новым годом!

- Антон Сергеевич, примите наши поздравления с профессиональным праздником — Днём энергетика!

Записал Иван Железняк.