Третий на подходе: В Кузбассе откроют очередной гипермаркет «Леруа Мерлен»

Второй в Кемерове гипермаркет стройтоваров «Леруа Мерлен» запустят в конце 2018 года.

«Площадка была выкуплена в собственность на территории бывшего завода КЭМЗ. Изначально гипермаркет там и проектировался, и когда строилась „Лента“, то отдельный участок был зарезервирован девелоперами, развивающими строительство и размещение объектов „Леруа Мерлен“. Документация получена и представлена нам, мы выдали разрешение на строительство в 2018 году», — сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

Напомним, первые два объекта «Леруа Мерлен» открыли в Кемерове и Новокузнецке марте 2016 года с разницей в один день.