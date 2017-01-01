Энтузиазм зашкаливает: Россияне всё чаще бесплатно перерабатывают

По информации экспертов, россияне стали чаще перерабатывать. Лишь малая часть сотрудников смогли получить оплату за сверхурочную переработку. Об этом говорят данные исследования РАНХиГС «Мониторинг социально-экономического положения населения».

Только по предварительным подсчётам, россияне стали работать почти на 18 часов больше по сравнению с 2016-ым (в среднем 1297,2 отработанных часа). Поэтому у них просто не остаётся времени на подработку, при этом многие продолжают жаловаться на нехватку денег.

Средняя продолжительность рабочего дня в 2017 году выросла до 7,09 часа, максимальный рост занятости был замечен в строительстве и торговле (на 39 часов), производстве готовых металлических изделий (на 35 часов) и металлургии (на 21 час).

На этом фоне только треть сотрудников могут сказать, что получили деньги за переработку, передаёт Федерал Пресс.

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