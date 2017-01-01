Что подарить на Новый год по знакам зодиака

Лучший подарок «от Деда Мороза» — это игрушка. По своим детям знаю. Ещё в середине декабря мои обожаемые вымогатели пишут Деду Морозу письма с подробным перечислением всего, что они хотят выпросить у красноносого (читай — у меня). Остаётся только выбрать, что нам с дедушкой окажется по карману.

Но ведь надо ещё обрадовать любимых племянников, а также многочисленных детей своих друзей, которые первыми выбегают встречать гостей с просто сияющими ожиданием лицами. Так что каждый раз приходится поломать голову, кому какую игрушку положить под ёлочку. А чтобы точно угодить мальчишкам и девчонкам и при этом не остаться без нового платья не только на Новый год, но и на ближайшие 12 месяцев, я готовлю детские подарки по знакам зодиака всех одариваемых. По-моему, оригинально, а главное — бюджетненько.

Овен

Маленький Овен — большой индивидуалист, которому важно заниматься каким-то своим личным хобби. А ещё этот малыш постоянно испытывает потребность в применении собственной неуёмной энергии, поэтому любые подвижные игры принесут ему большую радость. А чтобы увлечь неусидчивого Овена более спокойными и полезными занятиями, подаренные ему развивающие игры и игрушки обязательно должны быть яркими и интересными.

Телец

Едва Тельцы начинают ходить, их сразу же тянет к земле, так что зимой, на улице, они с удовольствием будут лепить что-нибудь из снега, а летом, на даче у бабушки, — возиться на грядках. Кроме того, Телец всегда с живейшим интересом узнаёт что-то новое о растениях и животных. А ещё многие дети, рождённые под этим знаком зодиака, очень музыкальны. Они с раннего детства любят петь и играть на музыкальных инструментах.

Близнецы

У этого ребёнка внимание переключается так быстро, что игрушек ему надо очень много, и чтобы все они были разными. К тому же Близнецы с удовольствием создают собственный игровой мир — это может быть конструктор или какая-нибудь игра, требующая воображения. А ещё детям, рождённым под этим знаком, важно найти ответы на все свои «почему»: почему летают самолёты, почему Золушка называется Золушкой и тысячу таких же важных вопросов.

Рак

Если малыш рождён под знаком Рака, то он удивит вас умением спокойно играть в одиночку — с «воображаемыми» друзьями или животными. Не ребёнок, а родительская мечта! Ещё одно любимое занятие маленького Рака — это водные процедуры. Так что этому ребёнку можно смело дарить любые игрушки и принадлежности для ванны, бассейна, речки, моря. Даже если прямо сейчас Рак не сможет ими воспользоваться, то просто станет ими любоваться и мечтать о будущем удовольствии.

Лев

Для маленького Льва очень важно, чтобы всё, что он делает, совершалось при должном одобрении и восхищении всех окружающих. Он одинаково обожает играть и в подвижные, и в интеллектуальные игры — если его ждёт победа. Он любит заниматься творчеством и хобби — если взрослые будут восхвалять его таланты. В общем, этому ребёнку лучше дарить игрушки, игры, наборы для творчества, с помощью которых он может получить действительно заслуженную похвалу.

Дева

Дети, рождённые под знаком Девы, охотно помогают взрослым по хозяйству. Это Девам только в радость — они ведь люди ответственные и серьёзные. А ещё такой ребёнок может часами возиться с конструктором — причём этот аккуратист не растеряет ни одной даже самой крошечной детальки! Девочки-Девы часто увлекаются рукоделием, а мальчикам нравится что-нибудь мастерить собственными руками. В общем, лучшего подарка, чем набор для какой-нибудь самоделки для них не найти.

Весы

Если вам повезло быть хорошими знакомыми маленьких Весов, то помните, что этим детям просто необходимы занятия для ума и души. Чтобы порадовать и занять такого ребёнка, следует покупать ему всевозможные игры на сообразительность, головоломки, интересные книжки, краски, фломастеры, альбомы. Весы постоянно стремятся к красоте и гармонии, поэтому очень важно с самого раннего детства развивать их эстетические способности!

Скорпион

Как и другие представители водных знаков, маленькие Скорпионы обожают возиться в воде. Разные кораблики и надувные игрушки в пруду (или луже!), строительство плотины и просто купание в ванной в окружении любимых резиновых утят доставят этому ребёнку огромную радость. А вот в непогоду такой малыш будет с не меньшим увлечением заниматься рисованием или лепкой. В любом случае его надо занять чем-то интересным и важным именно для него, а уж энергии на все эти игры Скорпиону хватит с лихвой.

Стрелец

Если не боитесь подложить свинью своим друзьям, подарите их ребёнку, рождённому под знаком Стрельца, домашнего питомца. Этому малышу просто необходим пушистый друг — Стрелец с большим интересом и нежностью будет ухаживать за кроликом или хомячком, гулять с собакой и играть с кошкой в «дочки-матери». Ну, а если боитесь — подарите Стрельцу игрушечного питомца! А ещё рождённые под этим знаком дети просто обожают игры на свежем воздухе, катание с горок и весёлую возню в снегу.

Козерог

Этот ребёнок ко всему подходит основательно — и к своим игрушкам тоже. Так что у маленького Козерога уже есть любимая кукла или мишка, которых он никогда не забудет взять с собой на прогулку и в гости. Хотите сделать приятное Козерогу — подарите что-нибудь для его игрушечного друга. Например, кукольную посуду — пусть угощает чаем своего драгоценного мишку. А ещё Козерогам очень нравится любая полезная деятельность — хоть ремонт трёхколесного велосипеда, хоть шитье фартука для кухни… Пользуйтесь, родители!

Водолей

Самой главное для малыша-Водолейчика — это, чтобы ему было всегда интересно, и не просто интересно, а ух ты, как интересно! Всякие там обыкновенные зайчики да куколки маленького Водолея вряд ли увлекут. Совсем другое дело — трансформеры и игрушки с функциями, книжки о приключениях и фантастических странах, конструкторы и развивающие игры. Направление понятно? Идём к цели!

Рыбы

Большинство детей, рождённых под знаком Рыб, очень музыкальны, так что можно собрать для них коллекцию записей всевозможных мелодий и песенок. А ещё эти маленькие мечтатели хотели бы весь мир превратить в настоящую сказку. Именно поэтому им так нравятся любые занятия, которые открывают простор их фантазии. Игры с куклами и мягкими игрушками, рисование и раскраски… С ними Рыбка-фантазёрка никогда не заскучает.

Выбирая, чем бы этаким одарить своих драгоценным деток, действуйте по принципу: удивляем и развиваем — воображение, фантазию, интеллект, мелкую моторику рук и, конечно же, несгибаемую детскую веру в чудо и доброго волшебника Деда Мороза. Кстати, он уже приготовил тысячи всевозможных подарков — и все они ждут не дождутся попасть под вашу ёлочку в новокузнецких магазинах «Детонация»!

Здесь знают, как превратить Новый год в настоящий праздник. Главное — направить «взрывоопасную» энергию детей в мирное и полезное русло игр и развития. А поможет в этом действительно огромный ассортимент, выполняющий любые желания мальчиков и девочек. В «Детонации» оптовые цены и самый большой выбор уникальных игрушек — в том числе и «топовых». Есть суперновинки, а есть акционные товары — все хорошего качества. И, скидки, конечно.

А ещё здесь есть зона тест-драйва, где ребёнок может поиграть перед покупкой. И есть возможность заказать любую игрушку детской мечты. И к тому же «Детонация» постоянно устраивает праздники с весёлыми конкурсами и дарит подарки вообще «за красивые глазки» — просто в этом магазине действительно любят детей.

Магазин «Детонация»

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а (ТРЦ «Глобус»), Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00 тел. +7(3843)76−00−18

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