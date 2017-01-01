Как Путин говорил: Установлен размер выплат за первенца в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин намерен в будущем году поддерживать российские семьи. Уже с января 2018 года начнёт действовать новый пакет соцмер, в частности выплачиваться ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребёнка.

Областные власти разъяснили, что речь идёт о детях, рождённых после 1 января 2018 года. Пособия выплачиваются и за своих детей, и за усыновлённых.

Получать деньги будут только те семьи, которым реально нужна помощь (чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения).

Получается, что на эту выплату могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 14971,5 рублей на одного члена семьи.

По информации АКО, размер указанных пособий составит 9 857 рублей.

Ежемесячно деньги будут получать родители до достижения детьми возраста полутора лет. Подать заявление можно в органах соцзащиты по месту жительства, на второго ребенка – в органы пенсионного фонда, одновременно с заявлением на материнский (семейный) капитал.