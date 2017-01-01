И тут Щукин замешан: Экс-владелец шахты в Кузбассе требует от России $500 млн

Британская компания Lehram Capital Investments требует от российских властей возместить убытки в размере $500 млн за утрату угольного актива. Если не удастся найти компромисс, то решать спорный вопрос будет уже международный арбитраж, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Financial Times.

По словам британской стороны, в Кузбассе ещё в 2013 году с помощью региональных властей шахта «Грамотеинская» перешла под контроль бизнесмена Александра Щукина. Представители компании Lehram пытались вернуть себе угольный актив, но в российских судах это успехом не увенчались.

Спорная шахта до октября 2013 года была в составе ОАО «Объединенная угольная компании »Южкузбассуголь« (группа Evraz), потом новым владельцем стала британская компания. А через месяц стало известно, что »Грамотеинская« переходит под контроль Щукина, а пресс-служба региональной администрации сообщила, что гендиректор Lehram Игорь Рудык арестован, так как он, гражданин Казахстана, нелегально находился на территории России. Представители Lehram утверждают, что Рудыка вынудили подписать документы о продаже шахты.

Сейчас 100% спорной шахты принадлежит кипрской компании Cyrith Holdings. В число её директоров входит и зять Щукина Ильдар Узбеков, сообщает издание.

Ранее мы рассказали, что Щукин банкротит свою компанию.