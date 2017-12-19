Для решения наболевших проблем: В центре Новокузнецка меняют светофоры

В инстаграме представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева рассказала о замене светофорных объектов.

К работам уже приступили перекрестке Орджоникидзе-Спартака, в ближайшее время поменяют на Пионерском-Кузнецкстроевском и Дружбы-Октябрьский.

Эта модернизация обеспечит бесконфликтное передвижение для пешеходов и поможет решить ряд наболевших проблем.