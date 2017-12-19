Для решения наболевших проблем: В центре Новокузнецка меняют светофоры

В инстаграме представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева рассказала о замене светофорных объектов.
К работам уже приступили перекрестке Орджоникидзе-Спартака, в ближайшее время поменяют на Пионерском-Кузнецкстроевском и Дружбы-Октябрьский.
Ну вот и начали.... сегодня на перекрестке Орджоникидзе-Спартака начали менять светофорное оборудование по областной программе “Безопасность населения Кузбасса”. В ночь планируют менять на Пионерском -Кузнецкстревском и на днях на Дружбы -Октябьский. Важно, что данная модернизация позволит обеспечить безконфликтное передвижение для пешеходов, а так же решить ряд наболевших проблем. Подробности изменений можно посмотреть по хештегам #удкхиб #одд #светофоры
Эта модернизация обеспечит бесконфликтное передвижение для пешеходов и поможет решить ряд наболевших проблем.
novokuznetsk.su
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