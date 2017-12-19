RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 19 Декабря 2017

Для решения наболевших проблем: В центре Новокузнецка меняют светофоры

В инстаграме представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева рассказала о замене светофорных объектов.

К работам уже приступили перекрестке Орджоникидзе-Спартака, в ближайшее время поменяют на Пионерском-Кузнецкстроевском и Дружбы-Октябрьский.

Ну вот и начали.... сегодня на перекрестке Орджоникидзе-Спартака начали менять светофорное оборудование по областной программе “Безопасность населения Кузбасса”. В ночь планируют менять на Пионерском -Кузнецкстревском и на днях на Дружбы -Октябьский. Важно, что данная модернизация позволит обеспечить безконфликтное передвижение для пешеходов, а так же решить ряд наболевших проблем. Подробности изменений можно посмотреть по хештегам #удкхиб #одд #светофоры

Публикация от Оксана Ишимцева (@oxana._i)

Эта модернизация обеспечит бесконфликтное передвижение для пешеходов и поможет решить ряд наболевших проблем.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter