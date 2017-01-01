Ехать можно: Мэр Новокузнецка прокомментировал аварию «Водоканала»

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсети «Вконтакте» прокомментировал аварию на сетях «Водоканала», которая произошла утром, 19 декабря.
«Сегодня утром на сетях водоснабжения ООО »Водоканал« произошёл порыв трубы диаметром 600 мм. В результате аварии изливом воды затопило запсибовский мост и участок проспекта Строителей в районе водоканала и ТЦ Планета. Движение было ограничено. В данный момент последствия затопления устранены. Ехать можно. Работаем на самом участке прорыва. Водоснабжение Новоильинского и Заводского районов обеспечиваются по резервной нитке», — сообщил Сергей Кузнецов.
Пресс-секретарь главы Валерия Клишина добавила, что при устранении аварии были задействованы все силы вплоть до МЧС.
novokuznetsk.su
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