Ехать можно: Мэр Новокузнецка прокомментировал аварию «Водоканала»

«Сегодня утром на сетях водоснабжения ООО »Водоканал« произошёл порыв трубы диаметром 600 мм. В результате аварии изливом воды затопило запсибовский мост и участок проспекта Строителей в районе водоканала и ТЦ Планета. Движение было ограничено. В данный момент последствия затопления устранены. Ехать можно. Работаем на самом участке прорыва. Водоснабжение Новоильинского и Заводского районов обеспечиваются по резервной нитке», — сообщил Сергей Кузнецов.