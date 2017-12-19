Умерим запросы: Госкомпаниям запретят покупать роскошные машины

В Госдуме обсуждают возможность ввода ограничений для госкомпаний. В частности предлагается запретить покупать автомобили дороже 2 млн рублей. Эти поправки разработали члены партии ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

Запрет не распространяется на легковые машины, с особыми техническими требованиями, связанные с их использованием в медицинских целях», передаёт газета Известия.

Ранее активисты ОНФ составили рейтинг самых дорогих авто, купленных госкомпаниями.