Умерим запросы: Госкомпаниям запретят покупать роскошные машины

В Госдуме обсуждают возможность ввода ограничений для госкомпаний. В частности предлагается запретить покупать автомобили дороже 2 млн рублей. Эти поправки разработали члены партии ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.
Запрет не распространяется на легковые машины, с особыми техническими требованиями, связанные с их использованием в медицинских целях», передаёт газета Известия.
Ранее активисты ОНФ составили рейтинг самых дорогих авто, купленных госкомпаниями.
novokuznetsk.su
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