Эхо аварии у «Водоканала»: В Новокузнецке снова перекрыли движение

Пресс-служба администрации Новокузнецка распространила сообщение для автовладельцев:
«На проезде Томском в настоящий момент идут ремонтные работы по ликвидации аварийной ситуации, произошедшей на сетях ООО «Водоканала».
Напомним, что сегодня в 08.34 утра по местному времени в нижней части проезда Томского произошла авария на чугунном водоводе диаметром 600 мм. Излив холодной воды произошёл на проезжую часть Заводского моста.
Под контролем главы Новокузнецка Сергея Кузнецова специалистами «Водоканала» и жилищно-коммунальных структур города были развернуты ремонтные работы. В 09.45 утечка была локализована с целью прекращения дальнейшего поступления воды на дорогу и затопления прилегающей территории. Место повреждения было обнаружено после обеда, ремонтные работы начались на самом участке порыва.
Последствия затопления (наледь, вода) устранены на участке с пр. Строителей в районе Водоканала и ТЦ «Планета» и на Запсибовском мосту. Движение транспорта возобновлено. Сейчас идёт расчистка тротуаров и их посыпка противогололедным материалом.
Но с 16.00 и до окончания ремонтных работ перекрыто движение личных транспортных средств в прямом и обратном направлении на Крепостной горе от кольцевой развязки на Советской площади до кольца на нижней части проезда Томского. Проезд на гору возможен только общественным транспортом!
В данный момент ведутся работы по замене двух метров поврежденной трубы диаметром 600 мм», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром произошла авария на сетях «Водоканала»
novokuznetsk.su
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