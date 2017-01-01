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Новость от 19 Декабря 2017

Эхо аварии у «Водоканала»: В Новокузнецке снова перекрыли движение

Пресс-служба администрации Новокузнецка распространила сообщение для автовладельцев:

«На проезде Томском в настоящий момент идут ремонтные работы по ликвидации аварийной ситуации, произошедшей на сетях ООО «Водоканала». 

Напомним, что сегодня в 08.34 утра по местному времени в нижней части проезда Томского произошла авария на чугунном водоводе диаметром 600 мм. Излив холодной воды произошёл на проезжую часть Заводского моста. 

Под контролем главы Новокузнецка Сергея Кузнецова специалистами «Водоканала» и жилищно-коммунальных структур города были развернуты ремонтные работы. В 09.45 утечка была локализована с целью прекращения дальнейшего поступления воды на дорогу и затопления прилегающей территории. Место повреждения было обнаружено после обеда, ремонтные работы начались на самом участке порыва. 

Последствия затопления (наледь, вода) устранены на участке с пр. Строителей в районе Водоканала и ТЦ «Планета» и на Запсибовском мосту. Движение транспорта возобновлено. Сейчас идёт расчистка тротуаров и их посыпка противогололедным материалом. 

Но с 16.00 и до окончания ремонтных работ перекрыто движение личных транспортных средств в прямом и обратном направлении на Крепостной горе от кольцевой развязки на Советской площади до кольца на нижней части проезда Томского. Проезд на гору возможен только общественным транспортом! 

В данный момент ведутся работы по замене двух метров поврежденной трубы диаметром 600 мм», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром произошла авария на сетях «Водоканала»

novokuznetsk.su

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