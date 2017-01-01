В Новокузнецке появилась необычная 12-метровая горка

Все дети любят кататься с горки — чтобы весело лететь с высоты, чувствуя счастье и как комочек сладкого страха подкатывается к самому горлышку. Именно такая «улётная» красавица появилась в Орджоникидзевском районе — и, заметьте, не на площади общественных мероприятий, а в обычном дворе многоквартирного дома на проспекте Шахтёров, 30.

А она действительно могла бы украсить не то что район — даже городскую площадь торжеств. Горка, и правда, что надо — высотой два с половиной метра, а шириной в добрые 12. Причём она абсолютно не подвержена капризам погоды, потому что сделана не из снега и льда, а из дерева. И, разумеется, эта большая деревянная горка изготовлена профессиональными мастерами.

Недалеко от места локации этой чудо-горки находятся школа и детский сад, расположены другие многоквартирные дома. Так что, несмотря на декабрьские морозы, вся окрестная детвора уже с удовольствием обкатывает «обновку». Каждый вечер во дворе появляются десятки новых мальчишек и девчонок — ведь слава об «улётной» горке мгновенно разлетелась по району.

Родители, конечно, не нарадуются — наконец-то они увидели своих любимых деток не в обнимку с их драгоценными планшетами, а на свежем воздухе и с такими же розовощёкими и сияющими друзьями, какими стали все здешние дети. А самое удивительное, что этот необычный и очень своевременный подарок сделал жителям Орджоникидзевского района известный мультисервисный оператор «CENTRA».

А кто сказал, что развлекаться можно только в Интернете? Конечно, немного странно, что заботу о детских зимних забавах на свежем воздухе взяла на себя именно «CENTRA». Но, с другой стороны этот яркий провайдер уже не в первый раз удивляет и радует новокузнечан.

«Да, наша работа — это организация интересного цифрового досуга. Но мы прекрасно понимаем, что родители устали от того, что детей сегодня просто не оторвать от компьютеров, телефонов, планшетов, — пояснили нам в компании, — А ведь значение живого общения со сверстниками для детского развития трудно переоценить. И поэтому мы решили подарить нашим абонентам и всем жителям Орджоникидзевского района хорошую большую горку — чтобы у мальчишек и девчонок появился весёлый повод поиграть во дворе и встретиться с друзьями».

А не боитесь, что Чудо-горка разделит судьбу Уличного пианино?

- Надеемся, что такого больше не произойдёт. Да и в совете дома, во дворе которого мы поставили горку, обещали, что будут следить за её сохранностью. Очень хочется, чтобы она благополучно пережила зиму и продолжала радовать детей не только во время новогодних каникул. Горка качественная, безопасная, рассчитанная на многолетнюю эксплуатацию. Так что есть планы раскрасить её к летним каникулам, чтобы мальчишки и девчонки могли кататься по ней на скейтах и роликах.

Установка большой деревянной горки — далеко не первое и не последнее заметное дело компании «CENTRA», которая уже традиционно дарит городу и горожанам яркое настроение и новые достопримечательности. А особенно здесь любят баловать наших детей. Например, в сентябре этого года яркий провайдер по-особенному поздравил своих абонентов и всех жителей Новокузнецка и Осинников с началом учебного года и организовал чудесный фотопроект с участием первоклашек.

В нынешнем декабре, кроме горки в Орджоникидзевском районе, компания взяла на себя сооружение необычной двухметровой ледяной бабочки на площади торжеств Центрального района. И совсем скоро юные и взрослые новокузнечане и гости города смогут отдать должное удивительному таланту мастера-резчика и получить яркий заряд настоящего новогоднего настроения.

А для каждого клиента «CENTRA» приготовила особенные подарки — они уже ждут жителей Новокузнецка и Осинников в абонентских отделах известного мультисервисного оператора. Коллектив компании поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает добра, здоровья, счастья и всех мыслимых и немыслимых благ в следующем году!

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