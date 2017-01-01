Радужное будущее Новокузнецка: Что ждёт город в 2018 году

На днях мы вам рассказали прогноз властей на 2018 год. Сегодня редакция SU вспоминает обещания городского руководства. На их основе попытаемся представить, что ждёт Новокузнецк в новом году.

Совсем скоро наш город будет отмечать 400-летие со дня основания. В честь этого торжества Новокузнецк должен преобразиться. Как рассказывал мэр Сергей Кузнецов, в 2018 году горожане увидят обновлённые ДК «Алюминщик», здание музея Достоевского и кинотеатра «Коммунар», а также отреставрированную Кузнецкую крепость.

«Наряду с этими объектами отреставрируем и памятник Кирову, который тоже входит в число объектов культурного наследия. Мы буквально выжимаем воду из камня, чтобы отремонтировать город. Например, та же программа «Безопасные и качественные дороги»: в этом году мы сделали дороги на 1,2 млрд, на следующий год планируем подтянуть дороги агломерации и на 1,47 млрд рублей, сделаем 100 км», — уточнил глава города.

В новом году городские власти продолжат активно ремонтировать дороги, дворовые и общественные территории. Сквер им. Выпова и улицу Кирова обещали сдать до конца 2017-го.

Непосредственно к юбилею на центральной площади установят новую сцену (старую уже демонтировали и сейчас вместо неё залит каток).

Вдобавок в городе появятся несколько новых арт-объектов – рядом с «Лентой» на берегу Томи установят памятник казакам-первопроходцам (уже есть договрённость с Константином Ивушкиным — компания «Сибшахтострой»), а на горе Соколухе сделают памятник, подобный Илье Пророку. Но эти планы реализуются только если городские власти найдут инвесторов, примерная стоимость работ — 39 млн рублей. А с дорогой и освещением — более 70 млн рублей. Рассказывал Сергей Кузнецов.

Ещё одна позитивная новость – в 2018 году очистят русло реки Аба. По словам председателя Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирины Савиной, к юбилею горожане получат чистую речку.

Планируется завершить в 2018 году несколько долгостроев – открыть школу №81 в Заводском районе, сдать несколько многоэтажек в квартале «Новый город» и построить изолятор.

Кроме этого в новом году будет набирать обороты волонтёрское движение. Благодаря активным горожанам местные власти планируют провести все масштабные мероприятия в Новокузнецке.

Конечно же, на День города приедут звёзды и планируется масштабная программа мероприятий. Но подробности пока не разглашаются.

Но помимо юбилея, горожан ждут традиционные повышения тарифов за ЖКУ. Возможно изменится и сама схема оплаты за тепло – власти уже не первый год говорят о необходимости ухода от компенсации части платы за коммунальные услуги для горожан.

«Сейчас горожане платят ресурсоснабжающим компаниям от 50 до 75% от тарифов. Остальную разницу покрывает муниципальный бюджет, а это 1,6 млрд рублей мы отдаём ресурсовикам. С 1 июля 2018 можно плату за отопление рассчитывать из площади норматива, у кого свыше этого – обязать платить по полному тарифу. Отмечу, нововведения не коснутся более 45% квартир», — предлагает мэр.

Возможно, в 2018 году всё-таки произойдёт внедрение транспортной карты. Хотя Сергей Кузнецов обещал сделать это до конца 2017-ого.

А ещё в Новокузнецке обновят трамвайные пути от Кузнецкого моста до Советской площади. Примерно на километровом участке появятся 12,5-метровые рельсы. Работы проведут по проекту «Лёгкое наземное метро». Это позволит сократить время перевозок между Центральным, Кузнецким и Орджоникидзевским районами.

В общей сложности в новом году ожидается, что доходы городской казны составят 14 млрд 900 млн рублей, а расходов -15 млрд 321 млн рублей. Дефицит будет на уровне 421 млн или 10% от объёма собственных доходов. Поэтому велика вероятность, что городская администрация вновь обратится к банкам за помощью.

А каких событий вы ждёте от 2018 года?