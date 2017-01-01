Мединский в ударе: Минкульт предложил ввести сбор с билетов в кино

Перечислять 3% стоимости каждого проданного кинобилета на поддержку отечественных фильмов предложило Минкультуры. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По подсчётам, это может приносить ежегодно в бюджет Фонда кино не менее 1,5 млрд рублей, пишут «Известия».

— Долго обсуждали эту тему с отраслью. Звучали разные цифры. Во Франции 12% c каждого проданного билета поступают во французский фонд кино. Мы предлагаем начать с 3%. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают, — сообщил министр.

В министерстве также предлагают ввести запрет для кинотеатров выделять для одного фильма больше 35% сеансов. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению на рассмотрение в правительство.

— Это разумная антимонопольная мера, принятая во многих странах. Иначе западные дистрибуторы, особенно в однозальных и двухзальних кинотеатрах, продавливают по 50–60% под один фильм. Всё остальное идет поздней ночью либо в девять утра, — резюмировал Владимир Мединский.

В пример Мединский привёл фильм «Звёздные войны», который сегодня имеет 50% сеансов в стране.

Это называется монополией, ведущей к загниванию. Как с ними конкурировать? Они просто давят нас. Поэтому предлагаем не более 35%, — обратился министр к главе правительства.