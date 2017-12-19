Утягиваем пояса: Россияне продолжают беднеть

Реальные доходы россиян продолжают падать и в ноябре. Такая печальная тенденция продолжается уже 11 месяцев (-1,4%). По сравнению с ноябрём 2016-го, доходы упали на о,3%. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на Росстат.

Эксперты отмечают, что россияне теряли в доходах и три предыдущих года: в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

Несмотря на снижение реальных доходов идёт рост средней заработной платы (до вычета НДФЛ). Эти цифры выросли на 8% — до 38 720 рублей за год. При этом в номинальном выражении среднедушевые доходы населения в ноябре 2017 года перевалили 31 тыс.536 рублей (за год + 2,9%).

Ранее специалисты ПФР заявили, что в России нет нищих пенсионеров.