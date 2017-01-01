Можем повторить: В России предлагают ввести второй День Победы

Депутаты Госдумы рассматривают возможность учреждения в России второго Дня Победы. С соответствующей инициативой выступили депутаты Сахалинской областной думы.

По их затее, 2 сентября — День окончания Второй мировой войны — нужно переименовать в День Победы. При этом, 9 мая должно остаться в России Днём Победы в Великой Отечественной войне, пишет «РИА Новости».

Как отмечают депутаты, этот вопрос поднимается уже не в первый раз.

Прийти к единому знаменателю прийти пока не удается из-за имеющихся разногласий

novokuznetsk.su

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