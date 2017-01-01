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Новость от 20 Декабря 2017

Вместо спасибо: Егерь отремонтировал дорогу и получил штраф на 2,5 млн рублей

На Южном Урале 47-летнего егеря обвинили, что он испортил плодородные земли, отремонтировав за свой счёт дорогу, пишет URA.ru.

Егерь Госохотнадзора Челябинской области Ихтиандр Шарипов отремонтировал грунтовую дорогу к охотничьей базе. За это Россельхознадзор признал егеря виновным в порче земли и оштрафовал на 2,5 млн рублей.

Заработок у мужчины совсем мизерный — 5650 рублей в месяц. Поэтому со штрафом он сможет рассчитаться только через 34 года, если каждый месяц будет отдавать половину из этой суммы.

Охотничья база Коклан на границе Челябинской и Курганской областей была построена в 50-е годы для маршала Жукова, который в то время командовал Уральским военным округом. Шарипов работает на базе два года и сразу начал её восстанавливать. Он отремонтировал охотничьи домики и привел в порядок дорогу на кордон.

«Дорога существует с 50-х годов, она обозначена на всех картах. Непонятно, почему курганский Россельхознадзор решил, что это земли сельхозназначения. Почему тогда на этой дороге ничего не сеют и не пашут? Тут только березки растут, а с другой стороны болото», — приводит слова егеря издание «Настоящее время».

В Россельхознадзоре подчеркнули, что у мужчины не было необходимых бумаг.

«Даже действуя в благих целях, он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта, без рекультивации почвенного покрова, и причинил вред землям сельхозназначения», — объяснил позицию чиновников замруководителя Россельхознадзора по Курганской области Антон Захаров.

novokuznetsk.su

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