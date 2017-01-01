Вместо спасибо: Егерь отремонтировал дорогу и получил штраф на 2,5 млн рублей

На Южном Урале 47-летнего егеря обвинили, что он испортил плодородные земли, отремонтировав за свой счёт дорогу, пишет URA.ru.

Егерь Госохотнадзора Челябинской области Ихтиандр Шарипов отремонтировал грунтовую дорогу к охотничьей базе. За это Россельхознадзор признал егеря виновным в порче земли и оштрафовал на 2,5 млн рублей.

Заработок у мужчины совсем мизерный — 5650 рублей в месяц. Поэтому со штрафом он сможет рассчитаться только через 34 года, если каждый месяц будет отдавать половину из этой суммы.