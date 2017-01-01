Режим «чёрного неба»: Почему новокузнечане который день задыхаются от смога

Почти неделю в Новокузнецке введён режим неблагоприятных метеорологических условий. Как рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, во всём виноват антициклон, наземный транспорт и печное отопление.

«У нас уже несколько дней в регионе нет ветра и осадков. Когда устанавливается антициклон, мы передаём данные на все предприятия. В Новокузнецке расположено восемь постов наблюдения, поэтому мы можем оперативно предупреждать предприятия о режиме НМУ. У нас есть «шторм-предупреждение» трёх степеней. Сейчас мы в первом режиме – есть лёгкий ветерок и накопление вредных веществ в атмосфере не такое интенсивное. Поэтому предприятия сокращают выбросы на 10-20%», — уточнила она.

По прогнозам синоптиков уже завтра, 21 декабря, погода изменится. А в пятницу и последующие дни станет легче дышать – потеплеет, подует ветер и ожидается снег.

«Вы учитывайте, что больше всего осложняют ситуацию не предприятия, а наземный транспорт и печное отопление в частном секторе», — подчеркнула Наталья Полуэктова.