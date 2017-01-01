«JUMP» к прыжку готов! Под Новокузнецком открылся конно-спортивный клуб европейского уровня

17 декабря в 10-ти км от Новокузнецка, в деревне Куртуково торжественно, но по-домашнему, тепло и гостеприимно открылся высокотехнологичный и стильный конно-спортивный клуб «JUMP». Гостей ожидал согревающий фуршет с глинтвейном, подробные экскурсии по клубу, и конечно, показательные выступления.

Зрители, собравшиеся на манеже, смогли увидеть конный парад, красивую выездку и зеркальный конкур в исполнении тренеров и занимающихся здесь спортсменов. Символическую «красную ленточку» при открытии клуба разрезал глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов.

Начать осваивать конный спорт можно с 4-х лет. Все условия для занятий как для любителей, так и для профессионалов созданы здесь. Закрытый большой манеж (20 на 60 метров) – прекрасное место для круглогодичных тренировок, проведения соревнований и турниров любого уровня – от городских до международных. Грунт манежа, организованный по последним разработкам в конной индустрии, состоит из специального, сертифицированного кварцевого песка, оснащён автоматической системой поддержания необходимой влажности. Здесь же расположены трибуны на 150 зрителей.

Здание клуба, выполненного в стиле «шале», — это только первая очередь большого загородного комплекса, площадью 10 Га, задуманного и начатого в 2012-м году новокузнецким предпринимателем. Открытое 17-го декабря помещение рассчитано на содержание 16-ти животных. Лошадки живут в «царских палатах» – денниках, оснащённых лучшей из современных системой автопоения. Сертифицированное резиновое покрытие в них соответствует международным отраслевым стандартам.

Выращиванием и уборкой сена для самого сбалансированного рациона своих постояльцев персонал клуба занимается самостоятельно, для питания коней подобран букет ароматного разнотравья. Плющение овса для лошадей здесь также производится на собственном оборудовании.

Выращиванием и уборкой сена для самого сбалансированного рациона своих постояльцев персонал клуба занимается самостоятельно, для питания коней подобран букет ароматного разнотравья. Плющение овса для лошадей здесь также производится на собственном оборудовании.

Владельцам лошадей клуб предоставляет услуги высочайшего качества по постою и уходу за их питомцами – здесь работает штатный ветеринарный врач, круглосуточно дежурят опытные конюхи с более чем 20-ти летним стажем. В клубе тренирует специалист по конкуру – Виктория Баева, работают инструкторы по выездке. Конечно, такой коллектив собрать было непросто, но всех сплотила идея – открыть конно-спортивный клуб европейского уровня в Сибири. Ближайшее, подобное «JUMP» заведение, находится в Екатеринбурге.

Отрадно, что в нашем родном индустриальном Новокузнецке, на гербе которого изображена лошадь, стали возможными, наконец, конные соревнования самого высокого уровня. А у настоящих и будущих «конников» – жителей Юга Кузбасса с открытием клуба «JUMP» появилась отвечающая самым высоким стандартам, круглогодичная спортивная база.

Адрес конно-спортивного клуба «JUMP»: Новокузнецкий район, д. Куртуково, ул. Малово, 40. Тел.: 8 905 907 30 30

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facebook ksk@jump.horse Режим работы: c 10.00 до 20.00 без обеда и выходных. Занятия проводятся по предварительной записи.

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