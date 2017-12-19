Жилищный вопрос: Российские власти покончат с бараками

Глава Минстроя Михаил Мень заявил о необходимости продления программы расселения аварийного жилья ещё на 3-4 года. На эти цели планируется взять федеральные средства и продлить работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ).

Ведь без помощи федеральных властей, многие регионы не смогут предоставить россиянам новое жильё – в региональной казне просто нет на это денег.

Поэтому предлагается запустить новую программу с 2019 года, чтобы помочь регионам-аутсайдерам 2018 год завершить действующую программы. Жильем предстоит обеспечить 5,6 тысячи человек, сообщили «Российской газете» в Фонде ЖКХ.

Новая программа распространится на восемь регионов, Кемеровская область в этот список не входит. Всего расселить нужно 92,7 тысячи квадратных метров площади.

Напомним, в Новокузнецке который месяц идёт срыв плана по вводу нового жилья, хотя в целом в регионе дела в строительной сфере обстоят хорошо.