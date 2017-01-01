Кошелёк пухнет: Эксперты рассказали о средней зарплате в Кузбассе

Средняя зарплата в Кузбассе превысила 32 000 рублей, об этом сообщает Кемеровостат.

По данным статистической службы, средняя зарплата жителей Кемеровской области за 10 месяцев 2017 года составила 31 884 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сума увеличилась на 7,4%.

В октябре же средняя зарплата перевалила 32 000 рублей, составив 32 191 рубль. По сравнению с сентябрём это больше на 3,7%.

Больше всего зарабатывают кузбассовцы, работающие в сфере «Научные исследования и разработки». Их средняя зарплата составляет 53 982 рубля, по сравнению с прошлым месяцем она выросла почти на 5%. Также в рейтинге работники угледобывающей отрасли — 50 147 рубля, увеличение 10,1%.

А вот самые маленькие зарплаты оказались в сфере «Производство мебели». Средняя зарплата за октябрь 10 581 рублей, это больше на 2%, чем в сентябре.

Ранее средняя зарплата россиян за 11 месяцев 2017 года составила 39 000 рублей, а реальные доходы сократились на 1,4%.