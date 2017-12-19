Цифры не сходятся: Минтруд не поверил данным ВЦИОМ о числе безработных

У нескольких официальных ведомств возник спор о количестве безработных в России. Министерство труда считает необъективными методы расчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который получил вдвое большее число безработных в РФ, чем Росстат.

Поэтому представители Минтруда, считают, что ВЦИОМ нужно использовать схему определения численности безработных в РФ должна соответствовать мировой практике.

Отметим, по их данным, уровень безработицы достиг 11%, а Росстат сообщает, что 5,1%. Эти цифры приводятся по итогам октября 2017 года, передаёт Росбалт.

Отмечается, что Росстат при расчете использует методологию Международной организации труда (МОТ), а социологические исследования опираются только на самоопределение респондентов. Поэтому данные сильно разнятся.