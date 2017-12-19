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Новость от 20 Декабря 2017

Сказки никому не нужны: Горожане разрушают снежный городок в центре Новокузнецка

На площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка скульпторы делают снежный городок. Многие фигуры только в зачаточном состоянии, но некоторые горожане уже сейчас принялись их разрушать.

«Сейчас идёт строительство городка. Он ещё не закончен. Но скульпторы жалуются, что у них горожане воруют лёд, а некоторые «каратисты», речь идёт про детей, ломают и пинают фигуры, а они  заваливаются от этого, — рассказал начальник управления социального развития Рифат Фёдоров.

Местные власти уже обращались к горожанам через соцсети с просьбой прекратить бесчинства. Ведь изначально снежные скульптуры делают, чтобы создать новогоднее настроение у новокузнечан.

Фото - Анна Савина

novokuznetsk.su

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