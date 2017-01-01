Кто кому должен: Алименты начнут выплачивать по новым правилам

Верховный суд РФ разъяснил порядок выплаты алиментов. Но новым правилам, при назначении алиментов будет учитываться доход родителя от вкладов, ценных бумаг и долей в бизнесе. Брать во внимание начнут и нетрудоспособность родителя, а также наличие других иждивенцев кроме ребёнка, на которого выплачиваются алименты.

Выплачивать алименты можно будет по двум схемам – либо фиксированную сумму, либо в долях от заработка родителя (четверть дохода на одного ребёнка и треть — на двоих).

Размер выплат станет меняться вслед за изменением материального положения родителя.

Но если у плательщика нет дохода, либо он имеет непостоянный доход, то алименты назначаются в конкретном размере, передаёт газета Известия.