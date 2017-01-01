Кто кому должен: Алименты начнут выплачивать по новым правилам

Верховный суд РФ разъяснил порядок выплаты алиментов. Но новым правилам, при назначении алиментов будет учитываться доход родителя от вкладов, ценных бумаг и долей в бизнесе. Брать во внимание начнут и нетрудоспособность родителя, а также наличие других иждивенцев кроме ребёнка, на которого выплачиваются алименты.
Выплачивать алименты можно будет по двум схемам – либо фиксированную сумму, либо в долях от заработка родителя (четверть дохода на одного ребёнка и треть — на двоих).
Размер выплат станет меняться вслед за изменением материального положения родителя.
Но если у плательщика нет дохода, либо он имеет непостоянный доход, то алименты назначаются в конкретном размере, передаёт газета Известия.
Например, Верховный суд предложил платить меньше половины прожиточного минимума на ребёнка тем, кто «объективно» не способен отдать больше.
Если обеспеченные родители выплачивают не долю от доходов, а фиксированную сумму, им придётся доказать суду ущерб своим интересам из-за выплаты доли от доходов.
На выплату алиментов могут рассчитывать и родители, нуждающиеся в помощи. Однако лишатся выплат отцы и матери, лишённые родительских прав, совершившие умышленное преступление в отношении ребёнка или отличившиеся «недостойным» поведением.
novokuznetsk.su
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