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Новость от 21 Декабря 2017

А как у них: В Москве на Новый год потратят почти 1,4 млрд рублей

К Новому году готовятся все российские города. Как подсчитали эксперты РБК, в Москве готовы потратить на елку, праздничную иллюминацию и салют почти 1,4 млрд рублей. Отметим, эта цифра в два раза меньше, чем в 2016 году.

Для сравнения, Новокузнецку на 400-летний юбилей выделят 4 млрд рублей, а на столетие Кемерова — 2,6 млрд.

Ранее мы рассказали, что горожане стали разрушать снежный городок в центре Новокузнецка.

novokuznetsk.su

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